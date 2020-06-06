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o fotoğraf ile paylaşmıştı! Fotoğraftaki kişi konuştu

Sağlık Bakanı ; hesabdan maske kullanımı ile ilgili çarpıcı bir uyarıda bulunmuştu. Maskenin nasıl kullanılacağına ilişkin Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile aylaştığı fotoğraf dikkat çekmişti. O fotoğraftaki isim ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 17:17 Son Güncelleme: 6.6.2020 17:29 ABONE OL
Bakan Koca o fotoğraf ile paylaşmıştı! Fotoğraftaki kişi konuştu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım | Video

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı. Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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Bakan Koca o fotoğraf ile paylaşmıştı! Fotoğraftaki kişi konuştu
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