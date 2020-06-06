Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir kamyonetteki 25 kişiye "sosyal mesafe" cezası kesildi

Bir kamyonetteki 25 kişiye "" cezası kesildi

'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisin durdurduğu bir kamyonette tespit edilen 25 kişiye para cezası uygulandı. Gaziantep Valisi Davut Gül de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın 15 gün trafikten men edildiğini, 78 bin 750 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:11 Son Güncelleme: 6.6.2020 16:18 ABONE OL
Bir kamyonetteki 25 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler sırasında durdurulan bir kamyonette sürücü haricinde 24 kişi olduğu belirlendi.

Ekipler, araçtaki 24 kişiye ve sürücüye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın 15 gün trafikten men edildiğini, 78 bin 750 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir kamyonetteki 25 kişiye "sosyal mesafe" cezası kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA