Bu acının tarifi yok

Fransa'da, 36 yaşındaki Dilek Yücetepe'nin yeni aldıkları evlerinin havuzunda iki oğluyla birlikte boğularak can vermesi, büyük üzüntü yarattı. Dilek Yücetepe ve çocukları Cem (5) ve Dersim'in (2) Fransa'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac bölgesindeki yeni evlerinin havuzunda ölü olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Anne ve çocuklarının ölüm saatleri, mayo değil de üzerlerindeki günlük kıyafetlerle havuzda ölü bulunmaları nedeniyle olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar ortaya çıktı. Buna göre anne Dilek'in bir anlık dalgınlığından yararlanıp bahçeye çıkan 2 yaşındaki Dersim'in havuza düşerek boğulduğu, oğlunu havuzda hareketsiz gören epilepsi hastası annenin yaşadığı şok ile baygınlık geçirerek havuza düştüğü, 5 yaşındaki Cem'in de sudaki annesinin yanına gitmek isterken boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Yücetepe çiftini yakından tanıyan arkadaşları Emrah Demir, tarifsiz bir acı yaşayan babaya destek olmaya çalışıyor. Demir, Dilek Yücetepe'nin çocuklarına çok düşkün olduğunu ve hayatını onlara adadığını belirterek, şunları söyledi: "Bu tarifsiz bir acı. Sözün bittiği yer... Dilek, eşine ve çocuklarına çok düşkündü. Hayatını onlara adamıştı. Çok fedakâr bir anneydi. O hep kalbimizde yaşayacak."