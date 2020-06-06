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Bugün var mı? haberi: 6-7 Haziran hafta sonu ?

Ülkemizde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle tedbirlere devam ediliyor. Bugün var mı? Hafta sonunun en çok merak edilen sorularından biri olan bu konu hakkında gelişmelerini, güncel değerlendirmeleri ve son durumu haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye genelinde vaka sayısının düşmesinden sonra şehirler arası seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı, ortalama sayıların tekrar 900'lere çıkmasından sonra hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Perşembe gecesi İçişleri Bakanlığı genelgeyle bu durumu duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı kararını iptal ettiklerini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 07:57 ABONE OL
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika haberi: 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Türkiye'de corona virüs vaka sayısında son durum şöyle; 5 Haziran itibariyla dün 57.829 test yapıldı, vaka sayısı 930 olurken vefat eden kişi sayısı 18 oldu. Toplamda ise 168.340 vaka, 4.648 vefat var. Bugün nerede var? İlk duyurulan genelgeye göre Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, İstanbul, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Manisa, Samsun, Van, Konya, Sakarya ve Zonguldak şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; vatandaşlardan gelen talep üzerine yasak kararının geri alındığını açıkladı. Normalleşme planında ilerleyen haftalarda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için de düzenlemelerin yapılacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA - 6-7 HAZİRAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika haberi: 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
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