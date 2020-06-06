Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika haberi: 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Türkiye'de corona virüs vaka sayısında son durum şöyle; 5 Haziran itibariyla dün 57.829 test yapıldı, vaka sayısı 930 olurken vefat eden kişi sayısı 18 oldu. Toplamda ise 168.340 vaka, 4.648 vefat var. Bugün nerede sokağa çıkma yasağı var? İlk duyurulan genelgeye göre Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, İstanbul, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Manisa, Samsun, Van, Konya, Sakarya ve Zonguldak şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; vatandaşlardan gelen talep üzerine yasak kararının geri alındığını açıkladı. Normalleşme planında ilerleyen haftalarda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için de düzenlemelerin yapılacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA - 6-7 HAZİRAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

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