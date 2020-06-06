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Çevre Günü’nde temizlik personeline moral konseri

Giriş Tarihi: 6.6.2020 ABONE OL
Çevre Günü’nde temizlik personeline moral konseri
Esenler Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine moral etkinliği düzenledi. Konser esnasında temizlik görevlilerinin oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Ardından tüm personele kolonya ve çikolata dağıtıldı. Esenler'de yaşayanların dünya çevre gününü kutlayan temizlik görevlilerinden Serdar Koç, "Başkanımıza teşekkür ederim. Bu etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı. 2 aydır bu virüslerden dolayı ara vermeden çalışıyoruz. Çevre temizliği için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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Çevre Günü’nde temizlik personeline moral konseri
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