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Çocukların resimleri çöp kamyonlarını süsledi

, pandemi günlerinde evlerinden çıkamayan çocuklar için ‘Temizlik Sağlıktır’ konulu resim yarışması düzenledi. Dereceye giren çocuklar ödüllendirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 ABONE OL
Çocukların resimleri çöp kamyonlarını süsledi
Fatih Belediyesi tarafından "Temizlik Sağlıktır" sloganı ile koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerine kapanan çocuklar için resim yarışması düzenlendi. Gelecek nesle daha temiz bir Fatih hediye etmek için ve çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen resim yarışması sona erdi. Fatih'teki ilkokul öğrencilerinin katıldığı yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye giren beş öğrencinin eseri Fatih Belediyesi'nin çöp kamyonlarının üzerine giydirme yapıldı. Çukurbostan Semt Parkı'nda düzenlenen törenle, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasında Çınar Korkut birinci, Yusuf Bozkaya ikinci, Meltem Korkmaz üçüncü, Ada Çilingir dördüncü, Hasan Uyar beşinci oldu. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye scooter, dördüncüye saat, beşinciye ise kitap seti verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Pandemi sürecinde en çok fedakârlığı çocuklarımız gösterdi. Biz de çocuklarımızı bir nebze olsun yoğun gündemden uzaklaştırabilmek, onların iç dünyalarına yolculuk yapmalarına vesile olmak adına bir resim yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan minik ressamlarımızın hepsine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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Çocukların resimleri çöp kamyonlarını süsledi
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