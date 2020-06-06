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Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü

’ın Ereğli ilçesinde, elektrik ustası , çalıştığı sırada bir anda yığıldı. Elektrik çarptığı sanılan Kalafat'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 19:45 ABONE OL
Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Bozahane mevkiinde meydana geldi.

48 yaşındaki elektrik ustası Erol Kalafat, bir iş yerinin elektrik tamiratını yaparken rahatsızlandı. Çevredekilerin elektrik çarptığını sandığı Kalafat için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalafat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kalafat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalafat'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü
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