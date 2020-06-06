Hercai Şili’ye Türkçe öğretiyor!

Milyonları atv ekranlarına kilitleyerek bir televizyon fenomeni haline gelen ve salgın nedeniyle ara verdiği çekimlerine yeni sezonda devam edeck olan Hercai dizisi yurtdışında da büyük beğeni topluyor. Hercai'nin ilk yayımlandığı ülke olan Şili'de milyonlar her yeni bölüm için ekranları başına koşuyor.Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başladığı TVN kanalına izlenme rekorları kırdıran dizinin hayranları arasında Türkçe modası başladı. Kanalın sosyal medya hesabı, başlattığı #AprendeTurcoConHercaiTVN (Hercai ile Türkçe Öğren) etiketiyle, her gün Türkçe bir cümleye İspanyolca çevirisi ile birlikte yer veriyor. Paylaşım altına Şili'lilerin yaptığı Türkçe yorumlar yüksek etkileşimi gözler önüne seriyor. Mia Yapım ve Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği Hercai "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alıyor.