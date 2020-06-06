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Herkes bunu arıyor: Bugün bakkallar, manavlar ve marketler açık mı? Marketlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi, o günden sonra toplu halde vakit geçirilen yerler kapatıldı. Yoğun önlemler sonucunda iyileşen hasta sayısı oldukça arttı. Normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı da kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı paylaştığı genelgede 15 şehirde sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etmişti, bu durum da 'Bugün bakkallar ve marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?' sorularının merak edilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma sabahı sosyal medyadan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının olmayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 08:25 ABONE OL
Herkes bunu arıyor: Bugün bakkallar, manavlar ve marketler açık mı? Marketlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketlerin açılış saatleri hakkında detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Ülkemizde en çok tercih edilen marketlerden A101, ŞOK, Migros ve BİM bugün açık mı? Eğer İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde sokağa çıkma yasağı 15 şehirde uygulansaydı 6 Haziran Cumartesi günü marketler, bakkallar ve manavlar açık olacak fakat 7 Haziran Pazar günü kapalı olacaktı. Yasak kaldırıldığı için marketler, bakkallar ve manavlarda herhangi bir sınırlama yok. Sokağa çıkma yasaklarından önce marketler nasıl çalışıyorsa, hijyen kurallarına uyarak yine hafta sonu çalışabilecek. İşte haberinin detayları...

BAKKALLAR, MANAVLAR, FIRINLAR VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

Daha önce paylaşılan genelgeye göre il ve ilçelerdeki büyük, küçük marketler en fazla saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içerisindeki müşterilerin de sayısı fazla olmamalı, riskli bölgelerde marketlere gelenlerin ateşleri de ölçülüyor.

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Herkes bunu arıyor: Bugün bakkallar, manavlar ve marketler açık mı? Marketlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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