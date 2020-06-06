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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İsmail E.'nin tedavisine devam edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:52 ABONE OL
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi Denizli-Akhisar karayolu Taytan Mahallesi Alaşehir Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail E. (23) yönetimindeki 45 YB 6024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak orta refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü İsmail E. şans eseri yaralı olarak kurutuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İsmail E.'nin tedavisine devam edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
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