İntihar değil töre cinayeti

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki İrem Bahçe, geçen yıl 7 Kasım'da, evlerinin banyosunda başına tek kurşun sıkılmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen genç kız, hayatını kaybetti. Sezaryenle alınan bebeği de geçen 6 Şubat'ta öldü. Aile genç kızın intihar ettiğini öne sürerken, olayı soruşturan polis, ailenin olaydan 20 gün önce Şanlıurfa'nın Örencik Köyü'nden Mersin'e taşındığını belirledi. Bunun üzerine köye giden özel bir ekip, akrabalarından ve köylülerden, ailenin İrem hakkında çıkan dedikodular nedeniyle Mersin'e taşındığını öğrendi.Genç kızın 3 amcasının Mersin'e gelerek aile ile görüşmesinin ardından ölü bulunduğunu tespit eden polis, bu arada teknik takip de yaparak, İrem'in aile meclisi kararıyla töre cinayetine kurban gittiğini ortaya çıkardı. Anne S.B., baba K.B., ağabeyler M.A.B. ve R.B. ile amcaları M.B., İ.B., M.V.'yi gözaltına aldı. Sorgu sırasında M.A.B. gözyaşları arasında kardeşini aile meclisi kararıyla kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.