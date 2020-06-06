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'ta acıkan mahalleye indi

'ın Sarıkamış ilçesinde bir , yiyecek arayışı için mahalleye indi. Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı, sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 11:14 Son Güncelleme: 6.6.2020 11:15 ABONE OL
Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye indi

Boz ayıyı mahallede gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak hayvanın mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.

ÇÖPTE KARNINI DOYURDU

Bir süre çöp konteynerinin yanında karnını doyuran boz ayı, ardından ormanlık alana gitti.

İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, son günlerde ilçe merkezinde ayıların sıkça görüldüğünü belirterek, "Ayılar son günlerde sıklıkla mahalleyi ziyaret ediyor. Tatlı bir misafir, bize zararı yok. Mahallemiz ormanlık alan yakın olduğu için herhalde karnını doyurmak için geliyor." dedi.

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Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye indi
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