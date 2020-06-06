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ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet Takvimi ile Kurban Bayramı tarihi yayınlandı!

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan heyecanla bekleniyor. Ülkemizin mücadele ettiği corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramı evde geçiren vatandaşlar, normalleşme sürecinin başlamasıyla Kurban Bayramı tarihi için tatil planları yapmaya başladı. Kurban Bayramı ne zaman ve tarihi hangi güne denk geliyor sorusuna cevap arayarak planlarını yapacağı tarihi netleştirmek isteyenler dini günler takvimine göz atabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini bayram günleri takvimi için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 6.6.2020 10:30 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet Takvimi ile Kurban Bayramı tarihi yayınlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2020 tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar normalleşme sürecine girilmesi nedeniyle Kurban Bayramı için tatil planları kuruyor. Tatil planlarını yaparken öncelikle bayram günlerini merak eden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı takvim ile bu önemli tarihi açıkladı.

İşte detaylar;

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Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet Takvimi ile Kurban Bayramı tarihi yayınlandı!
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