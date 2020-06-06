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'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

’in Tarsus ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 19:32 ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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