Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza- Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor
KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA ARIZA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Plaj yasağı kalktı, falezlerden ölümcül atlayışlar başladı