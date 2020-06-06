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Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı

Yeni normalleşme sürecinde birçok yasak kalktı. Haftalar sonra ilk kez hafta sonu yasağı uygulaması kaldırıldı. Fakat 'daki nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu taşımalarda kalabalık yaşandı. Ortaya çıkan görüntüler hayrete düşürüd.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 17:03 Son Güncelleme: 6.6.2020 17:16 ABONE OL
Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza- Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor

KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA ARIZA

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

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Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı
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