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? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavı için geri sayım devam ediyor. Daha önce 14 Haziran’da yapılacağı açıklanan sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları, sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayınladı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.6.2020 10:01 ABONE OL
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Askeri öğrenci olma hayali kuran çok sayıda vatandaş, MSÜ sınavı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. ÖSYM tarafından 14 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtilen sınav saat 10.00'da başlayacak. Sınava katılım sağlayacak öğrenci adayları, alacakları puan doğrultusunda askeri üniversiteye giriş yapabilip yapamayacaklarını öğrenecekler. Bu MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? soruları merak ediliyor. İşte detaylar…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyenlerinde gireceği 2020 MSÜ sınavı, 14 Haziran'da yapılacak.

Sınav sabah saat 10.00'da başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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