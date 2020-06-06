O babaya ağır müebbet

Ankara Çubuk'ta, 18 yaşındaki kızını öldüren Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Baba Harun Yıldız, ifadesinde internetten müstehcen videolar izlediğini, bu esnada kızı Şeyma'ya ait olduğunu düşündüğü uygunsuz görüntülere denk geldiğini iddia etti. Yıldız, olay günü alkol aldıktan sonra kızını dershaneden alıp Kargın mevkisine gittiğini belirtti. Söz konusu görüntüleri sorduğu kızının durumu kabul etmediğini anlatan Yıldız, "Kızıma bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana 'Böyle bir şey yapmadım' dedi" ifadelerini kullandı. Kızının söylediklerine ikna olmadığını savunan baba Yıldız, tabancayla defalarca ateş edip öldürdüğünü söyledi.Genç kızın vücudunda 9 mermi girişi tespit edildi. Dijital veri inceleme raporuna göre, baba ve kızına ait telefonlarda, Şeyma Yıldız'a ait uygunsuz içerikte video bulunmadı. İddianamede, Harun Yıldız'ın, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçunu işlediği, bu nedenle "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırılması talep edildi.