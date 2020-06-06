Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Plaj yasağı kalktı, falezlerden ölümcül atlayışlar başladı

Plaj yasağı kalktı, falezlerden ölümcül atlayışlar başladı

Antalya'nın 'ni kuş bakışı gören falezler, koronavirüs salgını sonrası yasakların kalkmasıyla, adrenalin tutkunu gençlerin yine atlama noktası oldu. Yaklaşık 40 metre yüksekten denize atlayan bir genç, korku dolu anlar yaşattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:48 Son Güncelleme: 6.6.2020 16:55 ABONE OL
Plaj yasağı kalktı, falezlerden ölümcül atlayışlar başladı

1 Haziran'dan itibaren plaj ve yürüyüş yollarının normalleşme süreciyle tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, adrenalin tutkunu gençlerin yine uğrak yeri oldu. Kısıtlama öncesi gençlerin ara ara yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atladığı noktaya çıkan bir genç, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Genç, falezlerin uç noktasında kısa bir süre cesaretini topladıktan sonra denize çivileme atladı. Ölüme meydan okuyan gencin nefes kesen bu atlayışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Falezler, sık sık bu tip denize atlayışlarla gündeme geliyor.

Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Son dakika: Kendisinden 14 yaş büyük platonik aşkını bıçaklayarak öldürdü: Maltepe Başıbüyük'te dehşet!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Plaj yasağı kalktı, falezlerden ölümcül atlayışlar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA