Platonik âşık dehşeti

İstanbul Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan araya giren iki kardeşini de yaraladıktan sonra kendisini de bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay dün sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük'te meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Muharrem E., aynı binada yaşadığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görevli Aktürk'e karşı ilgi duyuyordu. 5 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk annesi kadın, Muharrem E.'nin ilgisine karşılık vermedi. Muharrem E.'nin tek taraflı aşk saplantısından her geçen gün daha da rahatsız olmaya başlayan kadın, evinden taşınmayı dahi düşünüyordu.Talihsiz kadın dün sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıktığında dehşeti yaşadı. Kendisine yönelik karşılıksız aşk besleyen Muhammet E. yolunu kesti. Ayşegül Aktürk, durumdan rahatsız olduğunu belirterek teklifi reddedince Muharrem E., bıçakla saldırmaya başladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Muharrem E. ise daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk, ambulansla götürüldüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayarak ağır yaralayan Muharrem E. de tedavi altına alındı. Ellerinden yaralanan iki kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Olayı gören komşusu Hülya Kalaycı, "Mükemmel bir kadın, melek gibiydi. 'Gel aşağıya oturalım' diyordum, 'hastanede çalışıyorum gelemem' diyordu. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı" dedi. İş arkadaşı Mustafa Akkaya da "Şeker gibi bir kadındı 2 çocuğu vardı. Evden çıkarken bıçaklamış" diye konuştu.Bu arada saldırganın sosyal medya hesabında "Bir şeyi ne kadar çok istersen bu senin imtihanındır. Bu aşk bana ölüm getirdi" yazdığı görüldü.