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sonuçları 6 Haziran saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen sadece 1 kişi olmuş ve 2.638.934,45 TL büyük ikramiye kazandı. Peki, 6 Haziran Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran 2020 MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 12:21 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen bir kişi olmuş ve 2.638.934,45 TL'lik büyük ikramiye almaya hak kazandı. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 6 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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