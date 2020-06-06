Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango İdaresi'nden çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaraları öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen sadece 1 kişi olmuş ve 2.638.934,45 TL büyük ikramiye kazanmıştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilerek kazandıran numaraları doğru tahmin edenlere büyük ikramiye kazandıran Sayısal Loto oyununun 1328. Hafta çekilişi 6 Haziran Mayıs 2020 Cumartesi (bugün) yapılıyor. Uzun süredir beklenen sonuçlar bu akşam canlı çekilişle birlikte MPİ'nin resmi sitesinden açıklanacak. Buna göre; 6 Haziran Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Sayısal Loto 6 Haziran çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO 6 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü yapılan çekilişte kazandıran numaraları tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

İşte, 6 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve haftanın şanslı numaraları