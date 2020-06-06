Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

: dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmişti. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 30’luk nüfusunu kapsayan bu kitle sadece haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Hal böyle olunca, hafta boyunca ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, bu yaş aralıklarındaki vatandaşlara, gösterdikleri hassaslık için teşekkür etti ve sokağa çıkma izni ile alakalı yeni düzenlemenin çalışmalarının yapıldığını belirtti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu iki yaş grubuna gelen kısıtlama ile ilgili ayrıntılara yer verdik…

Giriş Tarihi: 6.6.2020 14:58 ABONE OL
SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı etkin mücadele devam ederken, 1 Haziran itibariyle kademeli olarak gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu süreçte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Peki, COVID-19 sürecinde risk gruplarını korumak için getirilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek ve bu vatandaşlar hangi gün saat kaçta dışarı çıkma izni ile yasaktan muaf olacak? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtlarını hazırladık…

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA