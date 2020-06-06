SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı etkin mücadele devam ederken, 1 Haziran itibariyle kademeli olarak gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu süreçte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Peki, COVID-19 sürecinde risk gruplarını korumak için getirilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek ve bu vatandaşlar hangi gün saat kaçta dışarı çıkma izni ile yasaktan muaf olacak? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtlarını hazırladık…

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…