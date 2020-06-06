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- izni ne zaman, saat kaçta, hangi gün? ne zaman kalkacak?

Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreci ile birlikte pek çok yasak ve kısıtlama da kalkmış oldu. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması hala bulunurken, belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Hal böyle olunca ne zaman, saat kaçta, hangi gün? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Öte yandan bu yaş grubundaki vatandaşların riskli grupta olduklarından dolayı daha dikkatli ve özenli davranmaları, sosyal mesafe kurallarına ve maske takılması zorunluluğuna da uymaları gerekmektedir. Buna göre; izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 06:15 ABONE OL
SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

1 Haziran tarihinde normalleşme adımları kademeli olarak atılmaya başlandı. Ancak bu süreçte en riskli gruplar arasında yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmektedir. Bu yaş grubundaki vatandaşlar haftanın belirlenen gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Hal böyle olunca; ne zaman bitecek? izni ne zaman, saat kaçta, hangi gün şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuya yönelik detayları!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

ne zaman sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Çocuklar, gençler ve yaşlılar için kısıtlamalar sürerken bu yaş gruplarının aynı zamanda en riskli grup olduğu da bilinmektedir. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, bu yaş aralıklarındaki vatandaşlara, gösterdikleri hassaslık için teşekkür etti ve sokağa çıkma izni ile alakalı yeni düzenlemenin çalışmalarının yapıldığını belirtti. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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