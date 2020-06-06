SON DAKİKA HABERİ | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Haziran Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu? Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında genellikle Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de 6-7 Haziran hafta sonunu kapsayacak şekilde yasak ilan edilmişti. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile vatandaşlardan gelen talep üzerine yasak kararı iptal edildi. Hal böyle olunca konuya yönelik son dakika ayrıntıları da merak edilmeye başlandı.

7 HAZİRAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

6-7 Haziran günleri sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamaları...