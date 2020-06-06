Son dakika haberi: Nişan yaptılar, 45 kişi corona virüse yakalandı! Nişana katılanlara ceza yağdı

Afşin'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

Bunun üzerine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ni 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde 12 evi karantina altına aldı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.