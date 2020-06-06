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: Kendisinden 14 yaş büyük platonik aşkını bıçaklayarak öldürdü: Başıbüyük'te dehşet!

İstanbul'un ilçesinde yaşanan kan donduran olayın ardından cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Daha önce eşinden boşanan 36 yaşındaki , platonik aşığı komşusu Muharrem E. tarafından öldürüldü. 22 yaşındaki Muharrem E., yanında getirdiği bıçakla 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ü öldürdü. Olayın ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki İrem'in annesine vedası yürekleri dağladı...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 15:58 Son Güncelleme: 6.6.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika: Kendisinden 14 yaş büyük platonik aşkını bıçaklayarak öldürdü: Maltepe Başıbüyük'te dehşet!

İstanbul'un ilçesine bağlı 'nde gerçekleşen cinayet hakkında bilgileri geliyor. Aynı mahallede yaşıyan 22 yaşındaki Muharrem E., kendisinden 14 yaş büyük olan platonik aşık olduğu 'ün yolunu kesti, ikili tartışmaya başladı; yaşanan tartışma sonucunda Ayşegül Aktürk bıçaklandı. Hayatını kaybeden talihsiz kadın geride iki çocuk bıraktı. Saldırganın kardeşleri de araya girmek isterken ellerinden yaralandı, saldırganın daha sonra kendini de bıçakla yaraladığı ifade edildi.

22 yaşındaki katil Muharrem E.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri çok kan kaybeden Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem E. de kardeşleriyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika: Kendisinden 14 yaş büyük platonik aşkını bıçaklayarak öldürdü: Maltepe Başıbüyük'te dehşet!
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