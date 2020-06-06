Son dakika: Kendisinden 14 yaş büyük platonik aşkını bıçaklayarak öldürdü: Maltepe Başıbüyük'te dehşet!

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde gerçekleşen cinayet hakkında son dakika bilgileri geliyor. Aynı mahallede yaşıyan 22 yaşındaki Muharrem E., kendisinden 14 yaş büyük olan platonik aşık olduğu Ayşegül Aktürk'ün yolunu kesti, ikili tartışmaya başladı; yaşanan tartışma sonucunda Ayşegül Aktürk bıçaklandı. Hayatını kaybeden talihsiz kadın geride iki çocuk bıraktı. Saldırganın kardeşleri de araya girmek isterken ellerinden yaralandı, saldırganın daha sonra kendini de bıçakla yaraladığı ifade edildi.

22 yaşındaki katil Muharrem E.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri çok kan kaybeden Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem E. de kardeşleriyle birlikte hastaneye kaldırıldı.