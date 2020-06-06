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HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sevgilisinden şiddet gören intihar mı etti? Aleyna Çakır kimdir?

Türkiye, sevgilisi tarafından darp edildikten sonra evinde ölü bulunan ile ilgili haberlerini takip ediyor. Ankara’da, Aleyna Çakır’ın cansız bedeni erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından odada bulundu. Aileyi ve çevresini hüzne boğan haberin ardından ortaya çıkan video ise, sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye’de ses getirdi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması cinayet şüphelerini uyandırdı. Peki, Aleyna Çakır intihar mı etti? İşte Türkiye’yi hüzne boğan olayla ilgili o görüntüler ve detaylar…

Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:27 Son Güncelleme: 6.6.2020 16:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sevgilisinden şiddet gören Aleyna Çakır intihar mı etti? Aleyna Çakır kimdir?

'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, olayla ilgili haberleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ankara'da cansız bedeni sevgilisi tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili şüpheler devam ediyor. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından bayılana kadar dövüldüğü görülmüş ve bu görüntüler cinayet şüphelerini arttırmıştı. Birlikte yaşadıkları belirtilen iki sevgilinin Facebook'ta soyadlarını aynı yaptıkları biliniyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, olay gecesi Ümit ve arkadaşları Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları ve alkol aldıkları biliniyor.

Son Dakika: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video

İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili o görüntüler ve detaylar…

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sevgilisinden şiddet gören Aleyna Çakır intihar mı etti? Aleyna Çakır kimdir?
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