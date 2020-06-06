SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sevgilisinden şiddet gören Aleyna Çakır intihar mı etti? Aleyna Çakır kimdir?

Aleyna Çakır'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, olayla ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ankara'da cansız bedeni sevgilisi tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili şüpheler devam ediyor. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından bayılana kadar dövüldüğü görülmüş ve bu görüntüler cinayet şüphelerini arttırmıştı. Birlikte yaşadıkları belirtilen iki sevgilinin Facebook'ta soyadlarını aynı yaptıkları biliniyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, olay gecesi Ümit ve arkadaşları Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları ve alkol aldıkları biliniyor.

Son Dakika: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video

İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili o görüntüler ve detaylar…