Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu

5 Haziran Dünya Çevre Günü Zeytinburnu'nda özel bir buluşmaya vesile oldu. 15 Mayıs'ta Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Cevat Gençoğlu kaldırıma sıkışan sigara izmaritlerini temizlerken Reda Erdem isimli genç kız onun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış ve çalışkanlığını gözler önüne sermişti. Belediye de o temizlik işçisi Cevat Gençoğlu ve onun fotoğrafını çeken Reda Erdem'i bir araya getirdi. İkili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un makamında buluştu. Başkan Arısoy ikiliye çiçek ve plaket takdim etti.