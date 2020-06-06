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Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan yaralandı

'ta, tek katlı evin terasından otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan D. yaralandı. tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 00:21 ABONE OL
Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan yaralandı

Kahramanmaraş'ta, tek katlı evin terasından otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan D. yaralandı. Küçük Hasan tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi, Hatuniye Caddesi'nde meydana geldi. Hasan D., iddiaya göre, tek katlı evin terasında oynarken dengesini kaybederek Mehmet Melenkiş'in park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Hasan'ın sesini duyan ailesi ve yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan, Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan yaralandı
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