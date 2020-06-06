Türk profesörden son dakika corona virüs açıklaması! Kedilerden virüs bulaşır mı? Goril ve şempanzeleri kesip yiyorlar

ABD'deki Utah Üniversitesi'ndeki çalışmalarının dışında Koç Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, hayvan kökenli hastalıkların, insan hastalıklarının %61'ini oluşturduğunu ifade ederken kedilerden insanlara toksoplazmoz geçtiğini vurguladı. Hamile kadınlar, onların bebekleri ve bağışıklığı zayıf olanları tehdit ettiğini belirtirken şizofreni ve zeka geriliği gibi sıkıntıların yaşandığını ortaya koyuyor.

KEDİLER GİZLİ HASTALIK MI TAŞIYOR?

"Hızlı kentleşme, tüketim çılgınlığı ve yaban hayvanlarının satılıp yenildiği hayvan pazarları gibi faktörlerle salgınlar daha da artar. Kovid, AIDS ve Ebola gibi öldürücü hastalıkları azaltmak için, yaban hayvan pazarları yasaklanmalı. Batı ve Orta Afrika'da goril ve şempanzelerin pazarlarda satılıp, kesilip yenmesinden dolayı AIDS ve Ebola insanlara geçti. Bir başka tehdit ise iklim. İklim değişikliğinde insanlık şu anki faaliyetlerine devam ederse 2100'de küresel ısınma, kanser ve salgınlar çok fazla insanı öldürecek."