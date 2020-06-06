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Türk profesörden açıklaması! Kedilerden virüs bulaşır mı? Goril ve şempanzeleri kesip yiyorlar

Dünyaca ünlü Türk profesörden salgını açıklaması geldi! Bilindiği gibi ilk kez Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından dünyaya yayılan salgın hakkında dikkat çekici bilgiler veren Profesör Doktor , corona virüs, AIDS, Ebola gibi virüslerden kurtulmak adına hayvan pazarlarının biran önce yasaklanması gerektiğini ifade etti. Utah Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Ekolojisi Laboratuvarı'nın kurucusu olan Şekercioğlu, yabani hayvanların satılıp yenildiği hayvan pazarlarında salgınların daha da artacağını belirtirken, sadece Çin'de değil Orta Afrika'da goril ve şempanzelerin pazarlarda satıldıktan sonra kesilip yenmesinin de Ebola virüsünü tetiklediğini, insanlara geçirdiğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 09:16 Son Güncelleme: 6.6.2020 09:17 ABONE OL
Türk profesörden son dakika corona virüs açıklaması! Kedilerden virüs bulaşır mı? Goril ve şempanzeleri kesip yiyorlar

ABD'deki Utah Üniversitesi'ndeki çalışmalarının dışında Koç Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor , hayvan kökenli hastalıkların, insan hastalıklarının %61'ini oluşturduğunu ifade ederken kedilerden insanlara toksoplazmoz geçtiğini vurguladı. Hamile kadınlar, onların bebekleri ve bağışıklığı zayıf olanları tehdit ettiğini belirtirken şizofreni ve zeka geriliği gibi sıkıntıların yaşandığını ortaya koyuyor.

KEDİLER GİZLİ HASTALIK MI TAŞIYOR?

"Hızlı kentleşme, tüketim çılgınlığı ve yaban hayvanlarının satılıp yenildiği hayvan pazarları gibi faktörlerle salgınlar daha da artar. Kovid, AIDS ve Ebola gibi öldürücü hastalıkları azaltmak için, yaban hayvan pazarları yasaklanmalı. Batı ve Orta Afrika'da goril ve şempanzelerin pazarlarda satılıp, kesilip yenmesinden dolayı AIDS ve Ebola insanlara geçti. Bir başka tehdit ise iklim. İklim değişikliğinde insanlık şu anki faaliyetlerine devam ederse 2100'de küresel ısınma, kanser ve salgınlar çok fazla insanı öldürecek."

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Türk profesörden son dakika corona virüs açıklaması! Kedilerden virüs bulaşır mı? Goril ve şempanzeleri kesip yiyorlar
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