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: Youtube fenomeni ve beraberindeki 3 arkadaşına hapis cezası istendi

'ta 14 Ağustos 2019'da ile arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 14:38 Son Güncelleme: 6.6.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika: Youtube fenomeni Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 arkadaşına hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube'daki "Deli mi Ne?" kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un "yasak alanlara girme" maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da "yasak alanlara girme" suçuna iştiraktan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

Stadyumda Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Yılmaz, "yasak alanlara girmek", diğer 4 şüpheli ise aynı suça iştirak etmekten adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Son dakika: Youtube fenomeni Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 arkadaşına hapis cezası istendi
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