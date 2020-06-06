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Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni kurtardı

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 09:58 ABONE OL
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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