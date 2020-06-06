Zeynep Şenpınar'ın katili tutuklandı

Muğla'da tartışma sırasında kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu savcıya ifade verdi. Zeynep'i bıçakladıktan sonra kendisine de zarar veren Kemaloğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu hastane odasında savcıya ifade vermesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Zanlı Kemaloğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, "Gözüm dönmüştü. Zeynep'i nasıl ve ne ile öldürdüğümü hatırlamıyorum" demesi dikkat çekti.