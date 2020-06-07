Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Abdürrahim Karakoç şiirleri ve yaşam öyküsü

kimdir, ne zaman öldü? ve yaşam öyküsü

Türk şair ve gazeteci vefatının 8.yıl dönümünde anılıyor. Türk edebiyatına çeşitli şiirler kazandıran Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Sorusuna yanıt aranıyor. 'Mihriban' öyküsünün yazarı şair günümüzde de şiirleri okunuyor ve eserleri merak ediliyor. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak saran usta şair birçok şiir kaleme almıştır. Özgün eserleriyle tanınan usta şairin teması insanlarla alakalıydı. 1985 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Abdürrahim Karakoç’un şiirleri arasında; Sen Varsın, İncitme, Hak Yol İslam Yazacağız gibi eserler yer alıyor. Yıl dönümü dolasıyla yazarın hayatı, neden öldüğü, şiirleri ve yaşam öyküsü merak ediliyor. Buna göre; Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman ve neden öldü? nelerdir?

Giriş Tarihi: 7.6.2020 23:23 ABONE OL
Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Abdürrahim Karakoç şiirleri ve yaşam öyküsü

Usta şair 'un aramızdan ayrılışın 8. Yıl dönümü dolasıyla Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Gibi sorulara gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Geçmiş zamanda verdiği eserlerle hafızalara kazınan Karakoç'un şiirleri hala daha okunmaya devam ediyor. Gerek yaşam öyküsü gerekse şiirleriyle unutulmaz eserler bırakan yazarımız basılı ilk eseri 'Hasan'a Mektuplar' olmuştur. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. Peki Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? ? ve yaşam öyküsü

ABDÜRRAHİM KARAKOÇ KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Türk edebiyatının usta kalemi şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı. Eserleriyle ve özellikle şiirleriyle hafızalara kazınan Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? İşte Abdürrahim Karakoç şiirleri ve merak edilen yaşam öyküsü

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Abdürrahim Karakoç şiirleri ve yaşam öyküsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA