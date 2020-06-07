Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Abdürrahim Karakoç şiirleri ve yaşam öyküsü

Usta şair Abdürrahim Karakoç'un aramızdan ayrılışın 8. Yıl dönümü dolasıyla Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Gibi sorulara gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Geçmiş zamanda verdiği eserlerle hafızalara kazınan Karakoç'un şiirleri hala daha okunmaya devam ediyor. Gerek yaşam öyküsü gerekse şiirleriyle unutulmaz eserler bırakan yazarımız basılı ilk eseri 'Hasan'a Mektuplar' olmuştur. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. Peki Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Abdürrahim Karakoç neden öldü? Abdürrahim Karakoç şiirleri ve yaşam öyküsü

ABDÜRRAHİM KARAKOÇ KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Türk edebiyatının usta kalemi şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı. Eserleriyle ve özellikle şiirleriyle hafızalara kazınan Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Abdürrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? İşte Abdürrahim Karakoç şiirleri ve merak edilen yaşam öyküsü