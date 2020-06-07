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Asker konvoyunda motosikletiyle yapan genç hayatını kaybetti

'da asker uğurlama konvoyunda bir genç, motosikletiyle yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına çarpan genç, daha sonra da yol kenarındaki kanalına devrilip bir süre sürüklendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 21:07 Son Güncelleme: 7.6.2020 21:10 ABONE OL
Asker konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarışık mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda 55 GM 538 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 20 yaşındaki Mertcan Gül, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına çarpan genç, daha sonra da yol kenarındaki kanala devrilip bir süre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan Mertcan Gül, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Mertcan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak acil serviste hayatını kaybetti.

Mercan Gül'ün yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Mertcan Gül'ün kendisinin de bu yıl askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Asker konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti
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