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Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı

'da balkondan girdiği evden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, polisin takibiyle yakalandı. 4'ü hırsızlıktan 9 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 16:29 Son Güncelleme: 7.6.2020 16:35 ABONE OL
Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5 Haziran'da bir evde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evde hırsızlık olayına karışan zanlıyı gözaltına aldı.

9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Zanlının üzerinde yapılan aramada evden çaldığı cep telefon ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin 4'ü hırsızlıktan olmak üzere 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı
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