Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5 Haziran'da bir evde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evde hırsızlık olayına karışan zanlıyı gözaltına aldı.

9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Zanlının üzerinde yapılan aramada evden çaldığı cep telefon ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin 4'ü hırsızlıktan olmak üzere 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.