Havaların ısınması ve tabiatın yeniden canlanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında eşsiz manzaralar, doğal güzellikler ve birbirinden farklı iç ısıtan görüntüler yaşanıyor. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, UNESCO Dünya Minas Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nden görülen manzarasıyla büyülüyor. Burdur'daki Yarışlı Gölü flamingoları, Hakkari Berçelan Yaylası ise göçerleri ağırlıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan, kaplan, yılan, fil gibi hayvanlarla bakıcıların kurduğu ileşitim görenlerin içini ısıtıyor. Gümüşhane'deki Çağlayandibi Şelalesi, ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Ortaya çıkan görüntüler "Bir başkadır benim memleketim" dedirtiyor.AĞRI'NIN Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, zaman zaman havanın açık olmasıyla Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri'nden görülebiliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nin, Ağrı Dağı'yla aynı karede bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu. Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.GÖLLER Yöresi'nin merkezi Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bu yıl da binlerce flamingoyu misafir ediyor. Geçen yıl yüzde 90'a yakını kuruyan göl, bu yıl hem yağışlar hem de derelerden gelen sularla yeniden doldu. Gölün her yıl ilkbahar döneminde gelip yaz boyunca konaklayan meşhur misafiri binlerce flamingo yeniden geldi. Tuz, alkali ve zengin besin kaynağı içeren gölde başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün, kumkuşları gibi 141 türden binlerce kuş görmek mümkün.İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nda bakıcıların, vahşi doğaya ait hayvanlarla kurduğu iletişim, görenleri şaşırtıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı Bölgesi'nde 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkı, 134 türden 3 bin civarındaki hayvana ev sahipliği yapıyor. Mevsimine göre beslenen hayvanların menülerini veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ve teknikerlerden oluşan ekip hazırlıyor. Bakıcılar, birçoğu ürkütücü görünen hayvanların bakımıyla adeta evlatlarına bakar gibi yakından ilgileniyor. Özveriyle görevlerini yapan hayvan dostlarının yılan, aslan, kaplan, fil gibi ürkütücü hayvanlarla iletişimleri şaşırtırken, lemur, papağan, midilli gibi sevimli sakinlerle bağları ise tebessüm ettiriyor.Bakıcılardan Mustafa Kara, 2008'dan bu yana aslan, kaplan ve pumalarla ilgilendiğini söyledi. "Efe" adı verilen yavru aslanın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Kara, "Aramızda özel bir bağ oluştu" dedi.GÜMÜŞHANE'DE uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'nın içinden doğup 15 metre yükseklikten yatağına dökülen Çağlayandibi Şelalesi, ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Karların erimesiyle şiddetli akan şelalede ziyaretçiler, 15-20 metre uzaklıktan dahi ıslanıyor. Ormandan doğan kaynaklarla beslenen şelalede karların erimesiyle 15 metre yüksekten dökülen coşkun suyun sesi ziyaretçileri büyülerken, serinliği ile doğanın huzur veren yeşilliği doyumsuz bir doğa deneyimi sunuyor. Şelaleye gezinti için gelen Aylin Ayşe Bayram, "Doğaseverler şelaleyi mutlaka görmeli" dedi.HAKKARI'DE serin havası, soğuk su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiricilerinin ilgisini çeken 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, havaların ısınmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen göçerleri misafir ediyor. Mayıs-haziran aylarında gelerek yaklaşık 4 ay yaylada kalan göçerler, temiz havanın tadını çıkararak teknolojiden ve sosyal hayatın imkanlarından uzakta doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Siirt, Batman ve Şırnak'tan gelerek yaylaya çıkan göçerlerin yaşamı zorlu olduğu kadar renkli görüntülere de sahne oluyor.