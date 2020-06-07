Cahit Zarifoğlu kimdir, neden öldü? Yedi Güzel Adam şiiri ile hafızalara kazınan Cahit Zarifoğlu hayatı 33. ölüm yıldönümünde anılıyor!

Cahit Zarifoğlu 33. Ölüm yıldönümünde milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle araştırılıyor. Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden olan ve eserleri ile zihinlere kazınan şairimiz bilindiği üzere en çok da "Yedi Güzel Adam" şiiri ile hafızalara kazınıyor. Kendisi ile beraber Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören'i "Yedi Güzel Adam" şiirinde anlatmış ve bu şairlerimiz artık tüm Türkiye'de "Yedi Güzel Adam" ismiyle anılmaya başlanmıştı. 33 yıl önce bugün hayatını kaybeden şairimizle alakalı olarak binlerce vatandaş Cahit Zarifoğlu kimdir, neden öldü? Gibi sorulara yanıt arıyor. Sizler için tüm detayları bir araya derlediğimiz haberimizde konuya ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilir Cahit Zarifoğlu kimdir, neden öldü? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

YEDİ GÜZEL ADAM'IN YAZARI CAHİT ZARİFOĞLU ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SEVENLERİ TARAFINDAN ANILIYOR…

Eserleri ile halen milyonların kalbinde yeri olan edebiyatımızın önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu kimdir, neden öldü, hayatı gibi konularda internet üzerinden araştırılıyor. 33. Yıldönümünde anılan şairimiz şiirleri birçok farklı dile çevrilirken özellikle Yedi Güzel Adam şiiri ile hafızalarda yerini alıyor…

İşte hayatına dair detaylar…