Cayma bedeli hesaplama 2020: Taahhüt iptali cayma bedeli nasıl hesaplanır?

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile beraber tüketim oranı da artmaya başladı. Firmalar vatandaşlara ürün ve hizmet satarken daha avantajlı teklifler ile gelerek hem iki taraf içinde faydalı anlaşmalar yapılıyor. Taahhütlü sözleşmelerde bunlardan biri oldu. Artık birçok firma 12, 24, 36 ay taahhüt yaparak ödeme kolaylığı imkânı sunmaya başladı. Bunun yanında bazı sorunlarda ortaya çıktı. Tüketici taahhüt yaptığı sözleşmeden çıkmak istediğinde karşısına cayma bedeli adında ceza niteliğinde bir ödeme çıkıyor. Cayma bedeli hesaplama 2020 işlemleri ise belirli şartlara göre olmaktadır. Gelin cayma bedeli sorgulama ve cayma bedeli öğrenme hakkında bilgilere göz atalım…

TAAHHÜTLÜ TARİFE NE DEMEK?

Bir firmanın mal, ürün ve hizmeti belirli aya kadar bağlı kalması koşuluyla tüketiciye satmasına taahhütlü tarife denir. Günümüzde bunlara örnek verecek olursak; internet tarifleri, telefon hattı tarifeleri gibi. Mesela internet firmasından internet tarifesi satın almak istediğinizde size 12, 24, 36 aylık tarife seçeneklerini sunar. Siz bunlardan birini seçerek seçtiğiniz aya kadar o firmaya bağlı kalarak ödeme yaparsınız.

CAYMA BEDELİ NEDİR?

Eğer imzalamış olduğunuz 12, 24, 36 aylık sözleşmelerden herhangi bir sebepten dolayı çıkmak isterseniz yani caymak isterseniz ödemeniz gereken cayma bedeli çıkar. Bu olaya cayma bedeli diyoruz. Firma ödeme yapmadığınız kalan ayların toplamını size cayma bedeli olarak ödemenizi ister. Ya da bazı firmalar sözleşmede belirlemiş olduğu cayma bedelini sizden ödemenizi ister.

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TAAHHÜT İPTALİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir firmadan yapmış olduğunuz taahhütlü bir sözleşmeyi iptal etmek için birkaç farklı yöntem vardır. Bunlar firmadan firmaya değiştiği için farklılık göstermektedir. Onların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Müşteri hizmetlerini arayarak iptal ettirme

Firmaya yazılı dilekçe göndererek iptal ettirme

Firma şubesine ya da bölge müdürlüğüne giderek iptal ettirme

SMS göndererek iptal ettirme

CAYME BEDELİ SORGULAMA

Taahhüt iptali hesaplama için ilgili firmanın müşteri hizmetleri ile görüşerek detaylı bilgi almanız mümkündür. Sözleşmenizin kaç ay kaldığını, ödemek zorunda olacağınız cayma bedelini öğrenebilirsiniz. Cayma bedeli öğrenme işlemi kesin olarak bu şekilde öğrenilir ama size tahmini olarak hesaplama yapmak istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz.

CAYMA BEDELİ HESAPLAMA

Öncelikle daha önce firma ile imzalamış olduğunuz taahhütlü sözleşmenizi bulun. Daha sonra ilk sözleşmeye hangi ay başladığınızı ve sözleşme bitimine kaç ay kaldığını hesaplayın. Aylık ödeme miktarınızı sözleşme bitimi için kalan ay ile çarpın. Karşınıza ortalama olarak bir rakam çıkacaktır. Bu cayma bedelini ortalama olarak size verecektir. Firma bunların içinden vergi tarzı hesaplamaları yaparak size net rakamı vermektedir.

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