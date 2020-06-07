Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz’ın hesabı kapatıldı! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Kendisine gelen ağır eleştirileri ve linçlere, Instagram canlı yayınında cevap veren Taha Duymaz'ın hesabı, yayın sırasında sarf ettiği sözler sebebiyle kapatıldı. Taha Duymaz daha sonra özür dileyip üzüntüsünü dile getirse de henüz hesabı açılmadı. Sosyal medyanın yeni fenomeni Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

TAHA DUYMAZ INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Yaptığı yemeklerle Instagram fenomeni haline gelen Taha Duymaz, canlı yayın açtığı sırada kendisine küfür edilince o da aynı şekilde karşılık verdi ve Instagram hesabı kapandı. Hesabının kapanmasından sonra Taha Duymaz şu açıklamayı yaptı: "Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı."

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

TAHA DUYMAZ AŞÇI OLMAK İSTİYOR

Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgim var. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Çoğu zaman akrabalarım ve eve gelen misafirler, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek beni ayıpladılar ama yılmadım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum."