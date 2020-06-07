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Cinayetten önce de öldüresiye dövmüş

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 ABONE OL
Cinayetten önce de öldüresiye dövmüş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (24), erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Aynı bıçakla kendisini yaralayan Kemaloğlu hastanede tedavisi tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu'nun cinayetten 15 gün önce, Şenpınar'ı öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Darp olayından dolayı savcılık tarafından genç kıza yaklaşmama cezası verildiği, bu gelişmenin ardından zanlı tarafından tehdit edilen Şenpınar'ın ise şikâyetini geri aldığı öğrenildi. Kemaloğlu'nun 2011'den bugüne 10 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı ve kasten yaralama suçu işlediği ortaya çıkmıştı.
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Cinayetten önce de öldüresiye dövmüş
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