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’da bir bebeği öldürdü

'ın Kumlu ilçesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B'nin pompalı tüfekle sağa sola ateş etmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, babası da ağır yaralandı. Yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve yaralanan baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 21:17 ABONE OL
Hatay’da maganda kurşunu bir bebeği öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesi Uzun Kavak Mahallesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B. (47), pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı.

Komşusunun pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve kavgada yaralanan baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası çok sayıda jandarma ekipleri Uzun kavak Mahallesinde önlem aldı.
Kumlu cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatay’da maganda kurşunu bir bebeği öldürdü
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