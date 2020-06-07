Bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? 7 Haziran Pazar BİM, A101, ŞOK, Migros marketleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin açılış saatleri hakkında detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Ülkemizde en çok tercih edilen marketlerden A101, ŞOK, Migros ve BİM bugün açık mı? Eğer İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde sokağa çıkma yasağı 15 şehirde uygulansaydı 6 Haziran Cumartesi günü marketler, bakkallar ve manavlar açık olacak fakat 7 Haziran Pazar günü kapalı olacaktı. Yasak kaldırıldığı için marketler, bakkallar ve manavlarda herhangi bir sınırlama yok. Sokağa çıkma yasaklarından önce marketler nasıl çalışıyorsa, hijyen kurallarına uyarak yine hafta sonu çalışabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

BAKKALLAR, MANAVLAR, FIRINLAR VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

Daha önce paylaşılan genelgeye göre il ve ilçelerdeki büyük, küçük marketler en fazla saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içerisindeki müşterilerin de sayısı fazla olmamalı, riskli bölgelerde marketlere gelenlerin ateşleri de ölçülüyor.