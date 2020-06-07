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kodu alma - Seyahat izin belgesi ile nasıl alınır, ne işe yarar, kimler alabilir? uygulaması başvuru ekranı

uygulaması ile seyahat izin belgesi alma merak edilmeye başlandı. Özellikle 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte şehirler arası seyahat yasaklarının kalkmasının ardından kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar gibi soruların yanıtları merak edilir oldu. Kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların corona virüsü salgını için herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmasına ve salgının takibinin yapılmasına yarayan ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? nasıl alınır, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar uygulaması ile !

Giriş Tarihi: 7.6.2020 10:49 ABONE OL
HES kodu alma - Seyahat izin belgesi ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar uygulaması başvuru ekranı

Tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşan kodu alma ve sorgulama ekranına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Bu kod sayesinde vatandaşlar kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak ve bu uygulama sayesinde seyahat izin belgesi alınabilecek. Şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından özellikle bu konu üzerinden araştırmalar güncel olarak yapılıyor. Bu kod aynı zamanda SMS yöntemiyle de alınabilecek. Buna göre; nasıl alınır, kimler alabilir? uygulaması ile !

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA EKRANI!

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar?

İşte yanıtı!

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HES kodu alma - Seyahat izin belgesi ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar uygulaması başvuru ekranı
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