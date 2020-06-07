HES kodu alma - Seyahat izin belgesi ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar uygulaması başvuru ekranı

Tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşan HES kodu alma ve sorgulama ekranına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Bu kod sayesinde vatandaşlar kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak ve bu uygulama sayesinde seyahat izin belgesi alınabilecek. Şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından özellikle bu konu üzerinden araştırmalar güncel olarak yapılıyor. Bu kod aynı zamanda SMS yöntemiyle de alınabilecek. Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma!

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA EKRANI!

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar?

İşte yanıtı!