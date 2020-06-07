Kıskanç koca dehşeti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sosyal medya üzerinden kuzeniyle yaptığı görüşme nedeniyle eşi Turgut Ateş (32) tarafından dövülen Emmun Ateş (24), iki çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Bir ay sonragenç kadın eşinin gelip özür dilemesi üzerine tekrar evine döndü. 3 Haziran'da Turgut Ateş, başka bir odada telefonda annesiyle konuşan eşini dövüp bıçakladı. Genç kadın, "Annemle konuşmamı yanlış anladı. Bana yumruk atıp saçımdan sürükledi. Bıçakla yüzümü kesti, boğazımı kesmeye çalıştı. Kafamı masaya vurunca bayıldım. Kendime gelince komşulardan yardım istedim. 100'den fazla dikiş atıldı. Ölmek istemiyorum" dedi.