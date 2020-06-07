Kurban Bayramı 2020 ne zaman?Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2020 Diyanet dini günler takvimi

Müslümanların ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Diyanet 2020 dini günler takviminde kurban bayramı tarihine ilişkin güncel bilgiler yer aldı. Hem çalışan hem öğrenci kesimi yakından ilgilendiren bayram tatili günü ise merak ediliyor. Müminlerin mübarek dini bayramında bol bol dua edilir, kurbanlar kesilir ve ihtiyaç sahiplerine bağışlanır. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet dini günler takvimi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet 2020 takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Müslümanların dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tatil günleri ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki kurban bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?