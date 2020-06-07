Son dakika... Ege Denizi açıklarındaki deprem Datça'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte oluşan sarsıntı Datça'nın bazı köylerinde hissedildi. Merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi…

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MUĞLA'DA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!