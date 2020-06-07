Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Ege Denizi açıklarındaki deprem Datça'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika... Ege Denizi açıklarındaki deprem Datça'da hissedildi! ve son depremler listesi

son dakika haberine göre; Ege Denizi açıklarında 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 12 km derinlikte meydana gelen deprem, Datça’nın bazı köylerinde hissedildi. AFAD tarafından dün akşam saatlerinde ise Sivas’ın Divriği ilçesinde deprem meydana geldiği açıklanmıştı. İşte ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 7.6.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika... Ege Denizi açıklarındaki deprem Datça'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte oluşan sarsıntı Datça'nın bazı köylerinde hissedildi. Merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MUĞLA'DA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Ege Denizi açıklarındaki deprem Datça'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA