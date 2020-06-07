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HABERİ - Çocuklar ve ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek?

Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan 18 yaş altı ile ilgili gelişmeleri uzun süredir yakından takip edilmeye devam ediyor. Virüsün yayılımını azaltmak amacıyla belirlenen yaş gruplarına uygulanan bu kısıtlama ile binlerce çocuk uzun süredir evlerinde kalma mecburiyeti yaşarken öte yandan her hafta belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkabiliyor. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı ile beraber haftada normal şartlarda bir kez dışarı çıkabilen kısıtlamaya dahil yaş gruplarında müjde verildi. Buna göre kişiler belirlenen günlerde haftada iki gün izinli olacak. Buna göre; ne zaman, hangi gün? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Peki; Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar hangi gün dışarı çıkabilecek? İşte gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 7.6.2020 09:49 Son Güncelleme: 7.6.2020 09:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek?

haberler… 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen MYK toplantısı ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada konuyla ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunurken binlerce vatandaş konunun detaylarını araştırma amaçlı araştırmalarına başladı. Çelik'in açıklamasına göre; Çocuk ve gençlerin dışarı çıkabileceği izin günleri haftada ikiye çıkartılırken saat ve günler de belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; 18 yaş altı ne zaman kalkacak? ne zaman, hangi gün? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamasının detayları…

ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ NE ZAMAN?

Binlerce çocuk ve genç uzun süredir kısıtlamaya tabi tutuluyor bu kapsamda alınan kararlar ise yetkili isimler tarafından devamlı olarak kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sorusu yanıt arıyor. Verilen tarihlere göre; bu yaş gruplarındaki vatandaşlar yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İşte o tarihler…

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SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek?
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