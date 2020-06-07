SON DAKİKA HABERİ - Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek?

Son dakika haberler… 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen MYK toplantısı ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada konuyla ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunurken binlerce vatandaş konunun detaylarını araştırma amaçlı araştırmalarına başladı. Çelik'in açıklamasına göre; Çocuk ve gençlerin dışarı çıkabileceği izin günleri haftada ikiye çıkartılırken saat ve günler de belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamasının detayları…

ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ NE ZAMAN?

Binlerce çocuk ve genç uzun süredir kısıtlamaya tabi tutuluyor bu kapsamda alınan kararlar ise yetkili isimler tarafından devamlı olarak kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sorusu yanıt arıyor. Verilen tarihlere göre; bu yaş gruplarındaki vatandaşlar yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İşte o tarihler…