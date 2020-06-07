Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY açıkladı: Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak, hangi ülkelere?

Gelen son dakika haberi ile normalleşme adımları çerçevesinde "Yut dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusu da yanıt bulmuştu. 1 Haziran tarihi itibarıyla yurt içi seyahat kısıtlaması kaldırılırken öte yandan konuya yönelik bir diğer açıklama da ürk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Planlanan takvim bildirilirken bu doğrultuda kademeli olarak 40 ülkeye seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi. Bu noktada seyahat planları yapan vatandaşlar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ SEFERLERİ AÇILDI?

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı, normalleşme sürecinin başlaması ile beraber en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. 1 Haziran itibarı ile yurt içi uçuşları başlarken gözler, yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Konuya dair açıklama ise yapıldı.

İşte detaylar…