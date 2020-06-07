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Sosyal medya bu haberini konuşuyor! 'ın yardım çığlıklarına kızı yetişti!

Annesinin babası tarafından darp edildikten sonraki görüntülerini paylaşan 'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Boşanmak isteyen isimli kadın, kocası tarafından feci şekilde darp edilince kızı Hira Elbasan bu duruma sessiz kalamadı ve sosyal medyadan şiddet görüntülerini paylaşarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Ayrıca Hira Elbasan, babasının annesine silah çektiğini belirterek 'tutukluk yapmasa belki de annem ölecekti' açıklamalarında bulundu. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada büyük tepki çeken olayının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. İşte kadına şiddet olayının detayları!

Giriş Tarihi: 7.6.2020 14:36 Son Güncelleme: 7.6.2020 14:44 ABONE OL
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Derya Elbasan'ın yardım çığlıklarına kızı Hira Elbasan yetişti!

olayında son nokta! adlı genç kız babasının annesine şiddet uyguladığını ve silah çektiğini belirterek babasının tutuklanmasını istediğini sosyal medyadan duyurdu. Yardım isteyen genç kız "Sırf annem boşanmak istediği için bugün ölümden döndü. Lütfen gerekli yerlere ulaşsın artık. Bu korkuyla yaşamaktan yoruldum" ifadelerini kullanarak görüntüyü paylaştı. Bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. "Tek başımayım, hiç kimsem yok" diyen genç kız isyanını dile getirirken şiddeti sadece annesine değil bir hafta önce de kendisi ve kendisinin erkek arkadaşına uyguladığını da belirtti. İşte kadına şiddet olayından detaylar...

KADINA ŞİDDET OLAYINDA YARDIM ÇIĞLIKLARI! HİRA ELBASAN YARDIM İSTEDİ!

Hira Elbasan adındaki genç kız, sosyal medyadan babasının annesini dövdüğünü söyleyip babasının tutuklanmasını istedi. Genç kız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkililere çağrıda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Derya Elbasan'ın yardım çığlıklarına kızı Hira Elbasan yetişti!
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